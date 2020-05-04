Россия предложила Чехии варианты взаимодействия по вопросу о сносе памятника Коневу

Москва, 4 мая. Россия из-за ситуации со сносом памятника маршалу Ивану Коневу предложила Чехии механизмы двустороннего взаимодействия для выполнения обязательств по сохранению памятников. Об этом сообщили в МИД РФ.

В сообщении говорится, что отказ от диалога ухудшит отношения между странами.

«Предлагаем чешским партнерам задействовать механизмы двустороннего диалога (в том числе, на основании ст.5 Договора) для выполнения обязательств властей по защите памятников», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД ссылается на Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года между РФ и Чехией. В министерстве опровергают, что требование выполнения обязательств является вмешательством во внутренние дела Чехии.

«Независимость органов местного самоуправления не освобождает государство от выполнения своих международно-правовых обязательств. Настаиваем на необходимости соблюдения чешской стороной положений статьи 21 упомянутого Договора», — говорится в сообщении.

Российская сторона настаивает, что Прага нарушила свои обязательства, поскольку договором предусматривается в том числе и обеспечение ухода за воинскими памятниками.

Памятник маршалу Коневу был демонтирован 3 апреля по решению столичного района Прага-6. Предполагается, что монумент будет передан в музей памяти XX века. Следственный комитет по факту сноса возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.