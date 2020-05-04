Поклонники Заворотнюк опасаются за здоровье ее дочери

Москва, 4 мая. Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна часто делится своими рассуждениями с подписчиками в Instagram. Последняя публикация обеспокоила фанатов.

Девушка опубликовала фотографию, сопроводив ее размышлениями. Она призвала подписчиков быть избирательнее, анализировать свой выбор, а также окружать себя значимыми людьми, событиями и вещами.

«Бери от жизни все» — это плохой девиз. Не бери все без разбора, научись отделять важное от второстепенного», — написала она.

Поклонники обратили внимание, что на фото Анна выглядит грустной. Кроме того, фанатов обеспокоило психическое и эмоциональное здоровье девушки.

«Глубокий смысл! Но такие грустные и наполненные болью глаза!! Анечка, очень вас понимаю! Дай бог вам сил и терпения!» — написала li.udmila4770.

Напомним, что согласно информации ряда СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк осенью 2019 года диагностировали рак мозга. С того времени актриса не появляется на публике. Ее семья подтвердила, что у нее серьезное заболевание, однако не стала уточнять диагноз. Заворотнюк в день своего 49-летия впервые за долгое время вышла на связь. Она лично поблагодарила супругу Стаса Михайлова за поздравление с днем рождения. Недавно дочь Заворотнюк написала в Instagram, что у ее матери все хорошо.

Ранее Анна Заворотнюк опубликовала в Instagram загадочный пост после появления слухов об улучшения самочувствия матери. Девушка заметила, что «жизнь — это умение танцевать под дождем». Сама же Анастасия Заворотнюк, как сообщается, активно посещает нейрохирурга и проходит химиотерапию, передает Федеральное агентство новостей.