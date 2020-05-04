Доктор Комаровский объяснил, как нельзя лечить коронавирус

Москва, 4 мая. Антибиотики нельзя принимать для профилактики коронавирусной инфекции или любых других инфекционных заболеваний. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Доктор рассказал, что мнение о том, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях, является одним из самых больших мифов отечественной медицины. Комаровский добавил, что использование антибиотиков в подобных целях, наоборот, может увеличить риск бактериальных осложнений.

«Чем активнее используются антибиотики — особенно без повода, — тем выше вероятность того, что будут распространены бактерии», — сообщил Комаровский.

При этом он подчеркнул, что указанные бактерии будут иметь устойчивость к огромному количеству лекарственных препаратов. Доктор призвал людей не заниматься самолечением и обращаться за помощью к специалистам.

На сегодняшний день в России официально зарегистрированы 145286 случаев коронавирусной инфекции, 18 тысяч пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений,1356 человек скончались.

В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, опасной инфекцией заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч умерли.

Ранее сообщалось, что в МЧС РФ дали советы по профилактике коронавирусной. Так, специалисты советуют после возвращения с улицы вымыть руки с мылом в течение 20 секунд, а также промыть нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения, передает «Газета Кемерова».