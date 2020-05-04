Рудковская подаст в суд за слухи о серьезной болезни сына

Москва, 4 мая. Продюсер Яна Рудковская опровергла слухи о наличии у ее сына психического расстройства. Супруга фигуриста Евгения Плющенко заявила о желании обратиться в суд из-за недостоверной информации.

Рудковская уверена, что журналисты и блогеры решили просто заработать на имени ребенка, публикуя фейковые данные.

«Я на них в суд подаю. Посмотрите Instagram Саши, прежде чем писать подобные вещи! У меня здоровый ребенок, который занимается профессиональным спортом и уже наизусть читает «Бородино», — эмоционально отметила продюсер Димы Билана.

По ее мнению, «кому-то не дает покоя», что ее сын зарабатывает до 12 миллионов рублей в год, передает «Газета.ру».

Ранее сначала в Telegram-каналах, а затем и в СМИ появилась информация, что семилетний Саша Плющенко, более известный как Гном Гномыч, вероятно страдает синдромом Аспергера. Данное заболевание является нарушением психического развития, которое сопровождается сложностями в социальном взаимодействии. Наличием этого расстройства авторы сообщений объясняли странный взгляд и поведение мальчика.

Плющенко и Рудковская заключили брак в сентябре 2009 года. В январе 2013 года у звездной пары появился сын Александр, который пошел по стопам отца, также занимаясь фигурным катанием.