Песков заявил, что мероприятия в честь 9 Мая с участием Путина не будут массовыми

Москва, 4 мая. Мероприятия в честь Дня Победы, в которых примет участие президент РФ Владимир Путин, не будут массовыми. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что 9 мая президент возложит цветы к Вечном огню и выступит с обращением к россиянам.

«Очевидно, что это не будет массовое мероприятие. Президент сам возложит цветы и сам выступит, поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. И, конечно, глава государства поступить по-другому просто не мог», — заявил Песков в эфире канала «Россия-24».

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в России были отменены массовые мероприятия в честь 75-летия со дня Победы. 9 мая в 32 городах страны пройдут воздушные парады, также запланированы праздничные салюты. 4 мая состоялась репетиция авиационного парада в Москве.

Из-за коронавируса ежегодную акцию «Бессмертный полк» перевели в онлайн-режим. Путин пообещал, что присоединится к этой акции с «душой и сердцем».

Как ранее сообщил Дмитрий Песков, полноценное празднование Дня Победы в нашей стране все же состоится. По словам пресс-секретаря главы государства, провести массовые мероприятия можно будет тогда, когда позволит эпидемиологическая обстановка.