Репетицию авиационного парада Победы провели над Красной площадью. ФАН-ТВ

В небе над Красной площадью пролетели современные боевые самолеты и вертолеты: военно-транспортный вертолет Ми-26, пилотажная группа «Беркуты», вертолеты огневой поддержки Ми-24 и другая авиатехника.

Репетиция состоялась, несмотря на пасмурную погоду. Для этого был установлен временный режим использования воздушного пространства.

Напомним, 28 апреля президент Владимир Путин объявил, что запланированные торжества в честь 75-летия Победы — парад на Красной площади и шествие «Бессмертный полк» — состоятся тогда, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной, прежде всего для ветеранов.

9 мая в России пройдет авиапарад. Его проведут в 32 городах нашей страны: в Санкт-Петербурге, Курске, Орле, Воронеже, Белгороде и других городах.