Эксперт предсказал тотальный контроль государств над гражданами из-за COVID-19

Пандемия COVID-19 может вынудить многие страны мира усилить контроль государства над повседневной жизнью своих граждан вплоть до тотального. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.

Кризис старого мира

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, продолжает форматировать привычный нам образ жизни. Это касается не только настоящего, но и будущего. Если с первым более-менее все понятно: мы наблюдаем сегодня экстраординарные меры карантинного характера, перенапряжение медицинских систем, закрытые границы, отправленный в нокдаун средний и малый бизнес, — то контуры постэпидемического бытия еще только начинают проступать из туманной дали.

Рано или поздно, COVID-19 уйдет в прошлое и… что дальше? Правда ли, что после победы над SARS-CoV-2 человечество ждет жизнь в совершенно новом мире?

На эти вопросы ФАН ответил Александр Костин.

«На мой взгляд, надежды на возникновение после окончания пандемии некоего нового мира являются идеалистическими. На примере усиливающейся сейчас конфронтации между Соединенными Штатами и Китаем, кризиса внутри ЕС можно сделать вывод, что COVID-19 не столько объединяет государства в стремлении победить коронавирус, сколько разделяет. То есть мы стоим не на пороге нового мира, нет. Впереди — кризис мира старого», — заявил Костин.

По мнению эксперта, пандемия сыграла роль катализатора в развитии мирового финансового кризиса, который наступил в начале 2020 года. Можно сказать, что для ряда стран, включая США, эпидемия коронавируса стала лишь поводом к усилению конкурентной борьбы на международной арене, считает он. Об этом, в частности, свидетельствует набирающая обороты в Штатах кампания по обвинению Китая в сокрытии масштабов распространения пандемии в Ухане.

«Не надо считать такие действия США сиюминутным желанием американской администрации возложить ответственность за собственные проколы в борьбе с коронавирусом на Китай. Это вполне продуманное и логичное продолжение торговой войны Вашингтона против Пекина, развязанной еще при Бараке Обаме и приобретшей радикальные формы при Дональде Трампе», — подчеркнул Костин.

Ярко проявившийся во время пандемии паралич надгосударственных институтов ЕС и нарастающая обособленность стран «объединенной» Европы по принципу «каждый сам за себя» тоже сформировались далеко не вчера, обратил внимание собеседник ФАН. Эпидемия лишь сделала уже сложившиеся тенденции более явными и выпуклыми.

Главным идеологическим поводом для существования ЕС остается абсолютно надуманная «угроза» со стороны России. И вот в Западной Европе начинается пандемия COVID-19. О чем в этой ситуации все громче говорит Брюссель? О необходимости ЕС сплотиться. Но не для общей борьбы с коронавирусом, а для продолжения «сдерживания» Москвы!

Фетиш с «агрессивными поползновениями» России, которые непременно следует «сдерживать», в постэпидемической Европе сохранится, уверен Костин. Вместе с тем кризис самоидентификации ЕС примет более острые формы. Сейчас, на фоне примеров Италии, Испании, стран Центральной Европы, которым не было оказано никакой помощи, политической бюрократии будет все сложнее оправдывать недемократические институты управления ЕС, которые так неэффективно распоряжаются жизнями жителей Старого Света.

Эксперт не исключает, что COVID-19 заставит европейские государства переосмыслить такие понятия, как «глобализация» и «гражданские свободы» применительно к проблеме мигрантов и беженцев. В Западной Европе набирает популярность мнение, что разгул коронавируса в Италии, Испании и Франции стал во многом следствием излишне толерантного отношения в этих странах к переселенцам. Это также будет ударом по институтам ЕС как главному центру столь обременительных «свобод».

Поэтому впереди у Евросоюза — жесточайший кризис самоидентификации, подчеркнул Александр Костин. По его словам, пандемия не создает новый мир, а лишь делает более заметными болячки старого мира.

Вирус не разбомбишь

Вместе с тем в образе COVID-19 глобальный мир впервые столкнулся с «умной» и комплексной угрозой, и это станет одним из важнейших моментов будущего. Моментом, который, несомненно, окажет большое влияние на формирование постэпидемической политики государств, полагает собеседник ФАН.

«Когда распался Советский Союз, исчезла глобальная конкуренция. Из-за этого очень многие инструменты глобальной конкуренции, анализа ситуации и принятия решений — образно выражаясь, «тонкие методы» — тоже исчезли, — пояснил Костин. — Общим местом стала ставка на грубую силу — силу не интеллекта, а подавления».

В условиях однополярного мира это до какого-то момента работало. Но теперь ситуация изменилась качественно. Финансовый кризис убедительно демонстрирует, что старый «новый» мир, предложенный США после развала СССР, окончательно перестал работать.

И вот появился SARS-CoV-2, которого, условно говоря, не запугаешь, не разбомбишь, не подкупишь, да и шантажировать тоже не получится. Тут нужны те самые тонкие, умные и комплексные меры, от необходимости применения которых не только американцы, но и другие государства успели отвыкнуть. Биологическая угроза показала пугающую беззащитность, в общем-то, процветающих государств.

«Понятно, что в попытке реанимировать утраченные компетенции сейчас все бросятся закачивать ресурсы в медицину. Но последняя — лишь инструмент, который даже после солидных финансовых вливаний не будет работать достаточно эффективно, если через реформирование не пройдут государственные центры принятия решений», — отметил собеседник ФАН.

Медицина — это только одно из многих условий создания устойчивой системы безопасности, включающей в себя санитарный и биологический контуры, добавил Костин.

«То, чем занимается сейчас наше государство, — это, по сути, экспромт. У нас, как и всех остальных впрочем, сейчас просто нет шаблонов для действий в экстраординарных ситуациях, подобных COVID-19», — считает он.

Между тем в Советском Союзе имелись масштабные наработки по действию госструктур в условиях эпидемий разной степени интенсивности, а также в иных экстраординарных ситуациях, напомнил эксперт.

«Надеюсь, что будет проведена соответствующая инвентаризация того опыта, который был накоплен нашей страной в борьбе с пандемиями как в советское, так и в постсоветское время. Это же включает в себя создание системы дифференциальной оценки и реагирования в кризисные периоды, — отметил Костин. — Один из ключевых выводов из сложившейся ситуации заключается в том, что кризис может быть длительным и действовать, изменяясь и развиваясь, продолжительное время. Время ЧС как кратковременного, главным образом техногенного кризиса прошло».

Необходимо будет выработать механизмы комплексного действия, способные значительно увеличить эффективность госаппарата в форс-мажорных обстоятельствах, убежден собеседник ФАН. Возможно, и даже целесообразно, если эти функции возьмет на себя Совет Безопасности РФ как постоянно действующий межведомственный институт стратегического управления страной, предложил Александр Костин.

Усиление тотального контроля

Пандемия довольно сильно ударила по идее городской сверхконцентрации, созданию агломераций, заметил эксперт. Большие города стали главными центрами пандемии. Вполне вероятно, что в России станет набирать популярность идея жизни за городом, горизонтального распределения населения в ближайшие области, при сохранении источников заработка в крупных городах, допустил он.

Касательно других особенностей постэпидемической реальности эксперт озвучил мнение, что в России, как и за рубежом, мы увидим рост востребованности удаленных сервисов. Меры санитарного контроля в городской жизни также станут рутиной.

С оглядкой на опыт Китая, весьма эффективно остановившего у себя пандемию в том числе и за счет жестких мер административного характера, следует ожидать усиления тотального контроля государства над повседневной жизнью граждан, считает Костин. Не просто же так министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что считает технически возможным ввод в России так называемого «паспорта иммунитета», так как данные обо всех заболевших коронавирусом уже содержатся в специальной базе.

Разумеется, словосочетание «усиление тотального контроля» для многих звучит пугающе, соглашается собеседник ФАН. Но не исключено, что пандемия COVID-19 подобные действия государства сделает неизбежными. Причем не только в России, заключил Александр Костин.

По состоянию на 4 мая, в России было выявлено 145 268 зараженных коронавирусной инфекцией, в том числе 10 581 человек за минувшие сутки. С марта от нее умерли 1356 жителей нашей страны, выздоровели 18 095 человек. Во всем мире зафиксировано 3 375 492 случая заражения SARS-CoV-2 (из них свыше трети, 1 158 341 случай, приходится на США), скончался 246 351 человек, еще 1 111 466 человек выздоровели.