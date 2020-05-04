Онлайн-парад для ветерана. ФАН-ТВ

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Асанов увидел парад Победы, организованный в формате онлайн-трансляции. Так офицера решили поздравить военнослужащие Центрального военного округа. При этом перед домом Асанова был организован концерт духового оркестра.

Михаилу Асанову уже 94 года. Он прошел курсы младших командиров в 16 лет и уже в мае 1944 был отправлен на 3-й Белорусский фронт. Первые его бои прошли под Витебском, за которыми последовали сражения в Белоруссии и Литве, штурм города-крепости Кенигсберга.

Дважды раненый в ходе войны, Михаил Асанов был награжден орденом Славы 3 степени, орденом Отечественной войны и двумя медалями «За отвагу».