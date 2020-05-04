Боевики в Сирии остались без гуманитарной помощи от ООН. Колонка Комиссара Яррика

Соединенные Штаты развернули масштабную информационную кампанию против России и Сирии после остановки конвоев с гуманитарной помощью от ООН для печально известного лагеря беженцев «Эр-Рукбан», расположенного в зоне американской оккупации на юге САР. Однако требуя от Москвы и Дамаска доступа к «халявной» гуманитарной помощи, США умалчивает о своих истинных целях – прокормить ораву боевиков, находящихся в этом районе.

О темной стороне лагеря «Эр-Рукбан», а также о причинах информационной атаки Штатов и их подручных на Россию и Сирию, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Гуманитарная атака

На этой неделе в социальных сетях разворачивалась настоящая информационная кампания, направленная на дискредитацию сирийского правительства и российского военного контингента в Сирии. Причиной подобных действий стал отказ официального Дамаска и России допустить гуманитарный конвой ООН в лагерь беженцев «Эр-Рукбан».

وقفة احتجاجية للمهجرين في مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية رفضاً للحصار الذي تفرضه روسيا ونظام الأسد ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم pic.twitter.com/1Ckn1kkqxD — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) May 4, 2020

Практически сразу в сети появились жалобные фотографии маленьких детей-беженцев, держащих в руках плакаты на арабском, и как ни странно, на английском языках. Хотя вряд ли маленькие арабские дети хоть чуть-чуть владеют языком Байрона и Шекспира. Есть большие сомнения и в том, что арабское письмо дети освоили: на территории лагеря беженцев отыскать школу довольно проблематично.

Общий смысл надписей на них был в том, что Россия убивает беженцев, Россия хочет их голодной смерти, Россия виновата во всех их бедах, что не пускает к ним гуманитарную помощь. Одновременно с этим в западных СМИ различные эксперты давали оценку решению правительства Сирии и России по недопущенному в «Эр-Рукбан» конвою ООН, которая сводилась к тому же, что написано у детей лагеря на плакатах.

Живой щит «Эр-Рукбана»

Но в самом ли деле Дамаск и Москва настолько бессердечные и кровожадные, что не хотят улучшения жизни узников лагеря «Эр-Рукбан?» Конечно нет. Более того, сирийское руководство, российское военные и Министерство иностранных дел России на протяжении двух лет предпринимают попытки для спасения жителей лагеря.

Последние сообщения, касающиеся лагеря и судьбы его обитателей появлялись всего неделю назад. 25 апреля губернатор сирийской провинции Хомс Таляль аль-Барази заявил, что вопрос о возобновлении эвакуации беженцев из «Эр-Рукбана» прорабатывается как сирийской, так и российской стороной. Однако остановили эвакуацию из лагеря не Москва и не Дамаск – а проамериканские боевики из «Джейш Магавир ат-Таура», для которых существование «Эр-Рукбана» жизненно необходимо.

«Лагерь контролируют американские оккупационные силы. Многие желающие уехать семьи не выпускают, с тем чтобы лагерь продолжал существовать в качестве очага терроризма», - заявил аль-Барази. А присутствие мирных жителей на территории лагеря, используется боевиками как гуманитарное прикрытие – и не исключено, что в случае зачистки 55-километровой зоны оккупации на юге Сирии беженцев могут использовать в качестве «живых щитов».

Халява для боевиков

Так почему же было принято решение запретить проход гуманитарного конвоя ООН в лагерь? Дело в том, что сирийскому правительству и российскому военному командованию хорошо известно о том, что помощь ООН не дойдет до беженцев, или им достанется лишь малая ее часть. Основной объем гуманитарных грузов будет распределен между многочисленными бандами боевиков, которые базируются в окрестностях лагеря «Эр-Рукбан», в так называемой оккупированной американцами зоне Ат-Танф. Именно американцы содержат и тренируют членов этих незаконных бандформирований для их последующих действий против сирийского правительства.

«Очевидно, что доставка гуманитарной помощи в лагерь необходима американской стороне исключительно для достижения своих корыстных целей: обеспечить за счет ООН продуктами питания и предметами первой необходимости подконтрольные им НВФ [незаконные вооруженные формирования], что позволит и дальше затягивать процесс расформирования «Эр-Рукбана», — сказано в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

Тот факт, что Сирия и Россия не впустили конвой ООН в зону Ат-Танф, разозлил США. Но не потому, что они думают о беженцах – а потому, что им сейчас надо думать, как прокормить собственную армию боевиков, оставшуюся без «халявных» гуманитарных грузов международных организаций. Именно желание прокормить подконтрольные банды за счет ООН побудило американцев развернуть информационную кампанию против Москвы и Дамаска, грязно используя в своих целях детей, которым гумпомощи не видать, как своих ушей.

А кормить свою «армию» сейчас командованию американского контингента приходится самим. Только за апрель месяц по данным открытых источников, на американские базы с территории Ирака проведено 10 автомобильных колонн из 466 единиц техники. И это при том, что бюджет США натурально трещит по швам из-за последствий пандемии COVID-19.

ИГИЛ и коронавирус

Результатом гуманитарной катастрофы в «Эр-Рукбане» стало повальное бегство бывших проамериканских «оппозиционеров». Не так давно стало известно о побеге отряда из 28 боевиков во главе с Абу Хамзой в Пальмиру. По словам сдавшегося полевого командира группировки «Джейш Магавир ат-Таура», они решили бежать, когда в лагере закрылся последний импровизированный медпункт. Кстати, до сих пор остается загадкой, выявлены ли в лагере случаи коронавируса: по словам Абу Хамзы, никто и никогда не проводил там тестирования, а беженцы умирают так часто, что эпидемию в лагере невозможно выявить.

Вторая проблема, о которой стало известно после бегства отряда Абу Хамзы – это тесные взаимоотношения боевиков и их американских кураторов с террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ), «спящие ячейки» которого продолжают скрываться в Сирийской пустыне. По словам боевиков, «Джейш Магавир ат-Таура» сотрудничает с ИГИЛ в «зоне деконфликтации» - террористы торгуют оружием и полученной от ООН гуманитарной помощью, в то время как главари группировки используют оккупированную территорию для организации наркотрафика.

Возникает вопрос – вы всерьез считаете, что террористы будут раздавать своим «рабам» на оккупированной территории гуманитарную помощь?

Лагерь должен быть закрыт

Правительство Сирии и официальные лица в РФ неоднократно выступали с предложением выпустить жителей «Эр-Рукбана», а сам лагерь закрыть. Более того – официальный Дамаск готов содействовать всем 20 000 беженцам в возвращении в свои дома, или заселении в новые. Так, по информации сирийских источников, в городе Хомс пустуют огромные жилые кварталы, которые не успели заселить еще до войны. Это уже не говоря о том, что сирийское правительство готово обеспечить вышедших из «Эр-Рукбана» всем необходимым на первое время, а также оказать помощь в их трудоустройстве.

Стремления Дамаска и Москвы по оказанию помощи беженцам, их предложения по закрытию лагеря выглядят достаточно логичными и рациональными. Однако американские «партнеры», которые больше всего кричали о необходимости оказания помощи жителям «Эр-Рукбана», категорически отказываются выпускать беженцев и закрывать лагерь. Ведь тогда Вашингтону придется самостоятельно думать, как кормить многотысячную армию боевиков, которая последние годы живет благодаря гуманитарной помощи ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.