Депутаты ГД после просмотра фильма «Шугалей» призвали усилить борьбу за пленных россиян

Москва, 4 мая. Фильм «Шугалей», безусловно, может ускорить процесс возвращения домой российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, незаконно удерживаемых в Триполи, убежден депутат Госдумы Евгений Федоров.

Картина вышла в эфире телеканал НТВ 1 мая. Фильм основан на реальных событиях — истории российских социологов, находящихся в плену у боевиков, ведущих преступную деятельность на стороне так называемого Правительства национального согласия.

«Кино входит в комплексную систему военных действий. Грубо говоря, как авиация, флот, артиллерия, космические войска, кино – это все единый комплекс. Кино, к примеру, могло бы создать условия идеологические для борьбы с террористами», – заявил Федоров в беседе с изданием «Слово и дело».

По мнению парламентария, «Шугалей» — это качественное документальное кино, которое вполне может повлиять на сложившуюся ситуацию. Но помимо этого, как подчеркнул он, возращению россиян из ливийского плена должна способствовать активная позиция МИД РФ.

Коллега Федорова, депутат Сергей Боярский после просмотра фильма, пожелал Шугалею крепости духа.

«Человек находится на грани жизни и смерти, я даже не представляю, как ему сейчас тяжело. Я молюсь о его скорейшем возращении домой», – сообщил Боярский.

Напомним, весной 2019 года российские социологи Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан были схвачены триполийскими бандитами и брошены в тюрьму «Митига». Их до сих незаконно удерживают в заточении, не предъявляя никаких обвинений. Боевики не давали им даже встретиться с адвокатом. Создатели фильма «Шугалей» надеются, что фильм сможет повлиять на ситуацию.