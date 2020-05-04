Заслуженный юрист РФ рассказал о методах борьбы с «коронафейками» в Рунете

Государство активно борется с ложью в Рунете о COVID-19 и его жертвах и добивается на этом поприще больших успехов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заслуженный юрист России и член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

Собеседник ФАН убежден, что введенные властями меры по борьбе с «коронафейками» внутри страны возымели должный эффект — их стало на порядок меньше.

«Привлечение провокаторов к ответственности работает, — считает юрист. — Даже Верховный суд выпустил обзор судебной практики по разграничению уголовных и административных составов преступления — это значит, что новые законы активно применяются».

По словам эксперта, жесткие меры хорошо сдерживают тех, кто хотел бы «попиариться» и «хайпануть» на теме пандемии. Однако проблема с иностранным вмешательством в российский сегмент Интернета до сих пор стоит остро.

«Из-за границы идет сейчас очень много недостоверной информации, — заявил Соловьев. — Почему? нашим недоброжелателям, конечно, очень хотелось бы видеть, что у нас все плохо. Им там не нравится, что государство у нас эффективно борется с коронавирусом и хорошо защищает от него людей. Именно поэтому нам транслируют фейки о том, что реальная статистика заразившихся и умерших в России занижена или завышена — оба отклонения от реального положения дел наносят вред стране».

Подобное, по мнению юриста, происходит с целью посеять недовольство среди граждан и вселить в них уверенность, что государство их якобы обманывает.

«Люди сейчас очень много читают всякой всячины в Интернете, — считает собеседник ФАН. — Они сидят в изоляции, тревожатся и нервничают. Соответственно, им можно впихнуть в головы все, что угодно: что сейчас все заболеют, бизнес умрет, экономика упадет, а сами они никому не нужны».

Эксперт убежден, что российские спецслужбы внимательно следят за каналами распространения фейков, а Роскомнадзор своевременно их блокирует.