В Москве создадут 10 000 мест для пациентов с COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

ВДНХ и ледовый дворец «Крылатское» превращают в госпитали В Москве для борьбы с коронавирусом появится 10 тысяч койко-мест дополнительно. Под временные госпитали уже начали переоборудовать ледовый дворец «Крылатское» и помещения 78-го павильона ВДНХ. Кроме того, городское хозяйство выделит еще 44 площадки, которые тоже на неопределенный срок превратят в медучреждения. Отметим, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки такая практика вводится в разных городах России. Например, в Петербурге госпиталь разместился в выставочном комплексе «Ленэкспо», там уже принимают пациентов с COVID-19 или с подозрением на него. Две столицы остаются лидерами по заболеваемости, статистика же сегодня выглядит следующим образом. Россия остается на седьмом месте по числу выявленных случаев инфицирования. На сегодня их более 145 тысяч (145 268), более 18 тысяч человек (18 095) успешно побороли заболевание, 1 356 пациентов скончались.

Северный флот взял на сопровождение группу кораблей НАТО Российский Северный флот взял на сопровождение ударную группу кораблей НАТО в Баренцевом море. С какой целью военные суда зашли в чужую далекую акваторию пока неизвестно, отечественные силы и средства ведут слежение за действиями группы. Отмечается, что в нее входят эсминцы ВМС США класса Porter, DonaldCook и другие, а также фрегат Kent Великобритании. К слову, аналогичная история недавно развернулась в водах Черного моря. В апреле там объявился американский эсминец Porter. Как и сейчас Национальный центр управления обороной взял иностранный аппарат на сопровождение.

Аэрофлот готов возобновить международные рейсы «Аэрофлот» намерен возобновить международное сообщение в середине лета. Пресс-служба компании поясняет, что пока сложно назвать точные сроки, но, по оптимистичным прогнозам, полеты должны начаться в июле. После пандемии возможно введение особых мер предосторожности для пассажиров и перевозчиков. К примеру, соблюдение дистанции между людьми и усиленная дезинфекция. Будут ли эти меры носить рекомендательный характер или станут обязательными, в «Аэрофлоте» пока не могут сказать. Напомним, решение приостановить международное авиасообщение было принято 27 марта, позже сократилось число рейсов и направлений по внутренним перелетам. В ночь на 18 апреля «Аэрофлот» прекратил продажу билетов на заграничные рейсы.