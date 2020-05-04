В Германии ответили на слова сенатора США об угрозе «Северного потока – 2» для НАТО

Берлин, 4 мая. Власти Германии не согласны с мнением, что строительство газопровода «Северный поток – 2» несет угрозу для НАТО. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос.

Ранее сенатор из США Том Каттон заявил, что политика Германии по отношению к проекту угрожает Североатлантическому альянсу.

«Федеральное правительство не разделяет мнение, что немецкая политика по отношению к «Северному потоку – 2» угрожает НАТО», — отмечается в ответе Кабмина ФРГ.

С другой стороны, официальный Берлин не считает, что Вашингтон ведет себя более агрессивно по отношению к «европейским народам». Немецкое правительство подчеркивает, что США остаются «важнейшим партнером за пределами Европы в политике безопасности».

Напомним, строительство «Северного потока – 2» остановилось после того, как США ввели санкции против компаний-участников проекта. Из-за американских ограничений от участия отказалась швейцарская фирма Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик.

К сегодняшнему дню газопровод достроен на 93%. Строительство должно завершиться до конца текущего года. Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный завершить работы, уже прибыл в Калининград, передает телеканал «360».