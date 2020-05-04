В ПНС Ливии подтвердили факты нападений боевиков на базу ЛНА Аль-Ватыя в месяц Рамадан

Тобрук, 4 мая. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают нападать на позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара. Так, военная база Ливийской национальной армии (ЛНА) Аль-Ватыя в последние дни подвергается регулярным авиаударам со стороны ВВС триполитанского режима Файеза Сарраджа, несмотря на священный для мусульман месяц Рамадан. Это подтвердил в своем интервью для канала «Ат-Танасух» один из военных «чиновников» ПНС Субхи Джума, представляющий оперативный штаб боевиков Зувары.

По словам одного из главарей незаконных вооруженных формирований ПНС, авиация боевиков нанесла удары по базе ЛНА минувшей ночью, уничтожив при этом одну единицу боевой техники. Кроме того, террорист заявил, что авиация отработала по месторасположению батальона ливийской армии, охранявшего военный объект, а также по КПП Аз-Зарир. Он добавил, что в результате этой атаки были убиты несколько военнослужащих фельдмаршала Халифы Хафтара, пятеро получили ранения.

«Прямо сейчас, минут десять назад, ВВС ПНС снова стали наносить удары по базе Аль-Ватыя, ударов наносится еще больше, чем раньше, их звуки, возможно, слышны в соседних городах, таких как Сабрата, Аль-Аджилят и Аль-Джамиль», — признался Джума в своем интервью.

Стоит отметить, что незаконные вооруженные формирования ПНС нарушают режим прекращения боевых действий, несмотря на угрозу распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и месяц Рамадан. Напомним, в этот священный для мусульман месяц командование ЛНА ввело перемирие в одностороннем порядке, однако террористы продолжают нападать на позиции ливийской армии и гражданское население, находящееся в ближайших к Триполи населенных пунктах.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об уничтожении 26 сирийских джихадистов-наемников марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа, которые устроили провокацию, нарушив перемирие. Эти боевики по-прежнему вербуются и перевозятся контрабандными маршрутами в Ливию турецкими властями. Анкара ради собственных геополитических интересов в Средиземноморье и Северной Африке продолжает оказывать военную поддержку ПНС, поставляя режиму оружие и террористов, нарушая международное право и эмбарго ООН.