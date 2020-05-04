Юрист объяснил, как старый долг может обернуться для Жигунова банкротством

Москва, 4 мая. Актер Сергей Жигунов значится в базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) из-за долга в 15 млн рублей. Адвокат Александр Никитин объяснил, как старый долг может обернуться для Жигунова банкротством.

По словам Никитина, для признания должника банкротом достаточно суммы в 500 тысяч рублей. Учитывая долг в 15 млн рублей, банк может инициировать процедуру банкротства. При этом есть два варианта признания банкротом.

Первый вариант предполагает реструктуризацию долгов. Жигунов в 2016 году уже использовал эту процедуру, тогда он заключил мировое соглашение с заемщиком. В этом случае назначается финансовый управляющий, который руководит финансами должника, а на счета накладывается арест. В распоряжении должника остается сумма не более 50 тысяч рублей в месяц.

Однако есть и второй вариант – менее желательный. Процедура предполагает реализацию имущества. Финансовый управляющий в этом случае обязан найти все имущество должника, в том числе проданное и переписанное на родственников.

«Ему остаются лишь небольшие деньги для удовлетворения базовых потребностей, которые исчисляются прожиточными минимумами», — объяснил адвокат в комментарии KP.RU.

Ранее сообщалось, что Жигунов, который, по слухам, увлекся своей помощницей Викторией Ворожбит, отсудил у супруги Веры Новиковой долю в квартире. Поклонники Жигунова заметили, что артист и его помощница все чаще публикуют снимки, сделанные в одной и той же усадьбе в Подмосковье. СМИ предполагают, что пара живет вместе уже несколько месяцев, а закрутивший роман актер собирается уйти от жены, с которой прожил многие годы.