Юрист посоветовал адвокату Шукшиной решать вопросы с Алибасовым в суде

Москва, 4 мая. Скандал с дарением квартиры актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной известному продюсеру Бари Алибасову следует разбирать в суде. Об этом заявил адвокат Левон Агаджанян.

Агаджанян заявил, что бывший адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев имел полное право обратиться в полицию с жалобой о том, что Алибасов вместе со своим адвокатом Сергеем Жориным якобы подстроили сделку с квартирой. Однако в данном случае доказывать версию о том, что жилплощадь была завещана, а не подарена артисту, лучше в суде.

«Это плоскость не уголовного судопроизводства. Это гражданско-правовые отношения. К моему глубочайшему сожалению, такими обстоятельствами мы перегружаем органы предварительного следствия, которые вынуждены в этом во всем разбираться и оставляют реальные сложные расследования уголовных дел за скобками», — пояснил Агаджанян.

Адвокат заявил, что данное дело не имеет перспектив, потому что Алибасов является законным супругом Федосеевой-Шукшиной, а их отношения всегда были достаточно теплыми. Значит, ничего подозрительного в шикарном подарке попросту нет. Агаджанян предположил, что суд скорее всего встанет на сторону Алибасова, передает «Пятый канал».

«Даже если экспертиза будет проведена, даже если ее результаты действительно будут подтверждать, что она действительно находилась в неком неадекватном состоянии, это все равно не может образовать в действиях Алибасова какой-то состав преступления», — подытожил адвокат.

Он еще раз подчеркнул, что данное дело носит гражданско-правовой характер и разбираться в нем должны судебные органы, но никак не следственные.