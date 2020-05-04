Гордон призвал Украину отказаться от Донбасса

Киев, 4 мая. Украине следует отказаться от притязаний на Донбасс и построить для проукраинских переселенцев несколько городов в Херсонской области. Об этом заявил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он пояснил, что средства на возведение новых населенных пунктов может дать Запад.

«Можно поговорить с фрау Меркель, с господином Макроном, с американцами и сказать: «Ребята, давайте, может, пару городов построим в степи под Херсоном, условно говоря, а, может, расселим – у нас есть умирающие деревни, умирающие города, расселим людей», — считает Гордон.

Журналист даже презентовал свой план президенту Украины Владимиру Зеленскому, но пока неизвестно, насколько он серьезно отнесся к этому предложению.

«Я сказал, что от Донбасса пока нужно отказаться в плане того, что эта бодяга не может продолжаться вечно. <…> И я не могу говорить, что ответил президент, но я могу сказать, что он с уважением выслушал мою точку зрения», — подчеркнул Гордон.

Напомним, в конце апреля тема Донбасса обсуждалась на онлайн-совещании министров иностранных дел стран «нормандской четверки». Участники заседания поручили контактной группе определить дату вступления в силу режима тишины в Донбассе, передает «Газета.ру».