Ученые сообщили о появлении новых клещей-гибридов в России

Москва, 4 мая. Новый опасный вид клещей обнаружен в России. Сибирские ученые утверждают, что клещи-гибриды могут переносить множество заболеваний и отличаются высокой степенью живучести в окружающей среде. Появление новых кровососущих паразитов прокомментировала заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова.

По словам исследователей, новый вид паразитов возник в результате скрещивания таежного клеща и клеща Павловского. Отмечается, что данных паразитов можно назвать универсальными солдатами, которые взяли самые лучшие качества от родительского вида. Эти особи могут жить в глухом лесу, в сухой траве, в заболоченной местности, а также в городских парках и скверах, передает Kp.ru.

«Гибриды оказались отлично приспособлены к проживанию в сухой подстилке, вытаптываемой людьми», — заявила Тикунова.

Стоит отметить, что в этом году складываются благоприятные погодные условия для размножения паразитов. Предполагается, что число пострадавших от их укусов в 2020 году будет выше из-за возросшей популяции. Подчеркивается, что клещи-гибриды способны переносить в том числе вирус клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоз.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в России уже начался сезон активности клещей. Гражданам рекомендуется не гулять по нескошенной траве, носить закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, а также использовать репелленты и регулярно проводить осмотр собственного тела.