Sohu объяснило, зачем Россия испытала танк «Армата» в боевых условиях в Сирии

Пекин, 4 мая. Испытания перспективной военной техники, в том числе новейшего танка Т-14 «Армата», в условиях, приближенных к боевым, стали «привычкой» для России. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Испытания новых вооружений, перспективной военной техники в реальных боевых условиях — то, что вошло в привычку для русских, для российской армии. Ранее они направляли в Сирию новейшие истребители Су-57», — приводит выдержку из статьи «Военное обозрение».

Китайский эксперт отметил, что для танка крайне важно пройти тестирование в «жарких пустынных условиях». Как пишет Sohu, отправка «Арматы» в Сирию позволила Минобороны РФ проверить системы Т-14 в ситуации, когда бой реален, поэтому действия противника практически невозможно предугадать.

Ранее об испытаниях «Арматы» в Сирии сообщил глава Минопромторга РФ Денис Мантуров. Тестирование в Сирии позволяет России провести обкатку военной техники и при необходимости доработать новейшие экземпляры. По данным Минобороны РФ, благодаря сирийскому опыту были доработаны 300 образцов вооружения, а 12 единиц, которые до отправки в Сирию считались перспективными, после испытаний в боевых условиях сняли с производства. Как отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, возможность отправить «Армату» на Ближний Восток — большое преимущество для конструкторов.