ООН обеспокоена препятствованием журналистской деятельности в Ливии

Исполняющая обязанности спецпосланника ООН в Ливии Стефани Уильямс обратилась к противоборствующим сторонам конфликта по случаю Всемирного дня свободы печати. В тексте заявления она призвала власти Ливии защищать журналистов и работников СМИ, обеспечивая их права и свободы.

«Правда не должна стать еще одной жертвой продолжающейся войны. Свободная пресса имеет решающее значение для предоставления фактов, информации, анализа, привлечения лидеров к ответственности и донесения правды до власти. Это особенно актуально во время конфликтов или кризисов. В этот день я хотела бы вновь обратиться к журналистам и работникам средств массовой информации с призывом объединить усилия в борьбе с дезинформацией, разжиганием ненависти и подстрекательством», — говорит и. о. спецпосланника ООН по Ливии.

Уильямс приветствует смелых журналистов, которые продолжают выполнять свою работу в опасных условиях в Ливии, несмотря на запугивания и насилие по отношению к ним. По ее словам, в течение многих лет ливийские журналисты жертвовали своими жизнями, выполняя свой долг по донесению информации до общественности. И. о. главы МООНПЛ обратила внимание на ущемление прав и свобод сотрудников сферы СМИ в Ливии.

«Угроза журналистам и задержание их только из-за их долга нарушают международное право в области прав человека и противоречат обязательству обеспечивать благоприятные условия для средств массовой информации. Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии осуждает все нападения на журналистов и призывает привлечь виновных к ответственности», — заявила Уильямс.

Тенденция препятствовать журналистской деятельности на территории Ливии, к сожалению, набирает обороты, даже несмотря на то, что в отдельных случаях это угрожает жизни сотрудников СМИ. Так, например, в декабре прошлого года ливийский журналист Реда Фхел Ал-Бом исчез в аэропорту «Митига», контролируемом так называемым Правительством национального согласия (ПНС). В ООН полагают, что он был задержан подконтрольными ПНС террористами из группировки RADA.

Это не единственное похищение со стороны RADA — еще одно было совершено в июле 2017 года, когда боевики выкрали редактора одной из местных триполитанских газет. Посредством пыток и оказания давления на родственников журналиста преступники получили 140 тысяч долларов США в качестве выкупа. В то же время боевиками был задержан политический деятель Ибрагим Джадхран вместе со своей семьей, включая младенца, которому исполнилось три месяца. Эти факты подтверждены в докладе генсека ООН от 15 января 2020 года.

В Турции, которая де-факто является полноценным актором в ливийском кризисе, также преследуется свободная пресса. Шестеро турецких журналистов, рассказавшие о военных потерях Турции в Ливии, попали под суд. У Анкары на этот счет неоднозначная позиция с учетом того, что лидер страны не скрывает присутствия турецкого военного контингента на территории Ливии. Однако Барышу Теркоглу, Хюлье Кылынч, Барышу Пехливану (все — OdaTV), Ферхату Челику, Айдыну Кесеру (оба — Yeni Yaşam) и Мурату Агырелю (Yeniçağ) было отказано в амнистии. По всей видимости, Турции все же есть что скрывать.