Бывший премьер-министр Украины Тимошенко стала долларовым миллионером

Киев, 4 мая. Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко преумножила свое состояние и стала долларовым миллионером. Данные о доходах украинского политика приведены на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Так, на сайте антикоррупционного ведомства появились данные о том, что Тимошенко получила сумму в размере 148,34 миллиона гривен, которая примерно равняется 5,5 миллиона долларов. Уточняется, что данные средства являются компенсацией убытков, которые бывший премьер-министр понесла из-за политических гонений. Указанную сумму она получила 24 апреля 2020 года.

Напомним, годом ранее Юлия Тимошенко указала в декларации, что не владеет недвижимостью и автомобилями.

Ранее Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в создании коррупционной схемы после того, как он уволил главу Минфина и внес изменения в государственный бюджет.