Сыгравший евнуха в «Великолепном веке» актер стал секс-символом

Анкара, 4 мая. Турецкий актер Селим Байрактар получил известность благодаря роли евнуха в культовом сериале «Великолепный век». Однако в реальности Байрактар далек от образа в сериале.

В сериале евнух Сюмбюль-ага помогает главной героине Хюррем султан ловко справляться со всеми дворцовыми интригами. Амплуа евнуха диктовало Байрактару определенные условия: он не мог выглядеть привлекательным.

Однако после съемок актер вернулся к привычному образу, набрал вес и отрастил бороду. Поклонники сериала с трудом смогли узнать в брутальном мужчине героя сериала. В Турции Байрактара признали секс-символом.

«Мой герой — не мужчина и не женщина. Это человек, можно сказать, без пола. Почему выбрали именно меня? Может, потому что я большой мастер по части женских эмоций и даже могу исполнить танец живота. Но должен признаться, что роль евнуха далась мне нелегко», — рассказал Байрактар.

Актер признался, что с юмором относится к своей славе секс-символа. Для него важнее, чтобы продюсеры видели в нем талантливого артиста, признался Байрактар.

Ранее турецкая и немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, прославившаяся после съемок в сериале «Великолепный век», продемонстрировала в социальных сетях новый образ. На изображении она позирует в сверкающем двубортном жакете серебряного цвета. У актрисы эффектный макияж. Как считают поклонники, красная помада, изящные стрелки и тени придали образу Мерьем Узерли женственность и утонченность.