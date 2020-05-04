ЛНА доложила об очередных потерях ПНС и ликвидации сирийских наемников

Триполи, 4 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) отчиталась об очередных потерях в живой силе нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Во время очередного нарушения режима прекращения огня со стороны ПНС ЛНА ликвидировала группу сирийских наемников ПНС в Триполи. По данным ливийских военнослужащих, один из боевиков прибыл на территорию североафриканского государства в конце марта нынешнего года.

Мухаммед аль-Хассан аль-Муадамани родился в 1996 году в Сирии. Его завербовали турецкие военнослужащие. После непродолжительной подготовки в специальном лагере аль-Муадамани вместе с другими наемниками доставили в точку сбора, откуда их на автобусе привезли в аэропорт Стамбула. Далее на пассажирском рейсе порядка 100 сирийских боевиков отправились в Ливию. Они приземлились в Мисурате. Позже их развезли по разным позициям ПНС. Аль-Муадамани попал в Триполи. Он согласился воевать на стороне «премьер-министра» ПНС Файеза Сарраджа за две тысячи долларов в месяц.

(Muhammad Al-Hassan AlMuadamani) was born in 1996 and

He came to (#Libya) in late March from Istanbul Airport to #Misrata Airport, and from there to #Tripoli for 2000 dollars

Killed on the morning of Sunday, May 3, 2020 by the #LNA pic.twitter.com/TD3N4CUOhp — M.LNA (@LNA2019M) May 3, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ливийская национальная армия опубликовала серию интервью с пленными сирийцами, которых турки обманным путем заманили в Ливию воевать вместе плечом к плечу с террористами ПНС. По словам одного из сирийских наемников, большинство его соотечественников на родину не возвращаются, поскольку либо гибнут в бою, либо их убивают «союзники», боевики ПНС. Никто из пленных не получал деньги за «работу» в Ливии.

Помимо этого, выяснилось, что Турция в лице президента Реджепа Тайипа Эрдогана заранее планировала интервенцию в Ливию. По крайней мере, Анкара начала сотрудничество с джихадистами еще в 2014 году и именно по приказу Эрдогана исламистская коалиция «Фаджр» сорвала выборы, отменив итоги голосования. Позже, при поддержке Эрдогана террористы захватили ливийскую столицу. Именно благодаря поддержке Анкары восточный регион Ливии оказался под контролем вооруженных группировок, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.