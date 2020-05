ЛНА доложила об очередных потерях ПНС и ликвидации сирийских наемников

Триполи, 4 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) отчиталась об очередных потерях в живой силе нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Во время очередного нарушения режима прекращения огня со стороны ПНС ЛНА ликвидировала группу сирийских наемников ПНС в Триполи. По данным ливийских военнослужащих, один из боевиков прибыл на территорию североафриканского государства в конце марта нынешнего года.

Мухаммед аль-Хассан аль-Муадамани родился в 1996 году в Сирии. Его завербовали турецкие военнослужащие. После непродолжительной подготовки в специальном лагере аль-Муадамани вместе с другими наемниками доставили в точку сбора, откуда их на автобусе привезли в аэропорт Стамбула. Далее на пассажирском рейсе порядка 100 сирийских боевиков отправились в Ливию. Они приземлились в Мисурате. Позже их развезли по разным позициям ПНС. Аль-Муадамани попал в Триполи. Он согласился воевать на стороне «премьер-министра» ПНС Файеза Сарраджа за две тысячи долларов в месяц.

(Muhammad Al-Hassan AlMuadamani) was born in 1996 and

He came to (#Libya) in late March from Istanbul Airport to #Misrata Airport, and from there to #Tripoli for 2000 dollars

Killed on the morning of Sunday, May 3, 2020 by the #LNA pic.twitter.com/TD3N4CUOhp