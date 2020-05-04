Сирия новости 4 мая 16.30: военная полиция РФ патрулирует территорию на севере Хасаки, ребенок погиб при взрыве в Идлибе

Сирия, 4 мая. При взрыве в северной части Идлиба погиб ребенок. Военная полиция РФ провела патрулирование на северо-востоке Хасаки. САА понесла потери в результате нападения неизвестных в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в живой силе в результате нападения неизвестных западнее Даръа.

«Исламское государство»1: обвиняется в установке СВУ у КПП SDF**** вблизи города Аль-Касра на северо-западе от Дейр-эз-Зора; подозревается в организации взрыва на окраине города Сулук в Ракке.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного из боевиков в результате нападения неизвестных у города Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли удары по позициям курдских боевиков к западу от Тель-Абьяда на севере Ракки.

Российская военная полиция: провела патрулирование в районе города Ад-Дербасия на северо-востоке Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики организовали нападение на штаб-квартиру «Демократических сил Сирии» (SDF) в юго-восточной части провинции. Как передает информационный портал Al Nour, вылазка произошла в районе населенного пункта Аль-Хаваидж, где накануне был убит один из курдских боевиков. О последствиях налета пока ничего неизвестно.

В то же время появилась информация о взрыве СВУ, заложенного у блокпоста SDF вблизи населенного пункта Аль-Касра на северо-западе от Дейр-эз-Зора. В результате детонации бомбы погибли три местных жителя, а также один из курдских боевиков. В причастности к этим двум вылазкам подозреваются боевики так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Провинция Даръа

Еще одно нападение неизвестных произошло в провинции Даръа. Как передает новостной портал Halab Today TV, атаке подвергся один из блокпостов Сирийской арабской армии (САА) на въезде в город Аль-Музайриб западнее административного центра провинции. По предварительной информации, вылазка обернулась гибелью семи сирийских военнослужащих. Напомним, несколько часов назад также сообщалось о похищении трех молодых людей и убийстве сирийца в районе населенного пункта Аль-Шаджара.

Провинция Идлиб

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о взрыве в северной части провинции. Детонация СВУ произошла в лагере «Мазен», который располагается неподалеку от населенного пункта Кали. Жертвой взрыва стал ребенок.

Предполагается, что инцидент стал следствием междоусобной борьбы между различными антиправительственными формированиями. Напомним, ранее поступали сообщения о возросшей напряженности между группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзными Анкаре бандгруппами. Так, террористы ХТШ подозреваются в нападении на штаб-квартиру протурецких сил у города Аль-Фуа, о котором сообщалось несколько часов назад.

Провинция Ракка

Боевики «Сирийской национальной армии» активизировали артобстрелы районов, занимаемых курдскими бандгруппами, в северной части региона. Информационный портал Al Nour сообщает о том, что под ударом оказалась деревня Силиб Коран, которая находится западнее города Тель-Абьяд.

Тем временем прогремел взрыв в окрестностях города Сулук, подконтрольного протурецким формированиям. Сработало СВУ, заложенное поблизости от местного силосохранилища. В установке взрывного устройства подозреваются члены подпольных групп «Исламского государства».

Провинция Хасака

Российская военная полиция приступила к патрулированию местности на северо-востоке Хасаки. Информационный портал Step News Agency сообщает, что специалисты РФ проводят мониторинг в окрестностях населенного пункта Ад-Дербасия. Турецкие военные не прибыли к месту отправления патруля, ввиду чего мониторинг осуществлялся в одностороннем порядке.

Напомним, патрулирование в северных районах Сирии осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании Турции и РФ от 22 октября. Объединенные силы РФ и Турции обязались обследовать местность на глубину до 10 километров от границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.