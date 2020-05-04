Самбурская сделала заявление о своем участии в «Последнем герое»

Москва, 4 мая. Актриса Настасья Самбурская заявила, что не будет участвовать в съемках реалити-шоу «Последний герой». О том, почему она приняла такое решение, звезда рассказала, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram.

По ее словам, ей поступали предложения принять участие в съемках этой передачи, однако она отказалась. Причина отказа очень простая — она не хотела рисковать. Самбурская напомнила, что опыт съемок в экстремальных условиях у нее есть, и приятного в нем мало. Поэтому теперь она решила «не гробить свое здоровье на потеху публике».

Напомним, в марте 2016 года Самбурская покинула шоу «Без страховки» из-за надрыва связок. Несколько месяцев актриса могла передвигаться только с помощью костылей и терпеть при этом очень сильную боль.

Как отмечает «Экспресс газета», во время съемок этой передачи травму получила не только Самбурская, но и Кристина Асмус. У нее обнаружили разрыв крестообразных связок на ноге. После этого ей пришлось перенести срочную операцию, после которой некоторое время Кристина, как и Анастасия, ходила в гипсе.

Перезапуск «Последнего героя» произошел в 2019 году. В нем племя актеров противостояло племени экстрасенсов. Помимо этой программы, зрители увидели и новый «Форт Боярд».