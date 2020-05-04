Поборовший коронавирус врач-реаниматолог дал советы жителям Петербурга

Санкт-Петербург, 4 мая. Выздоровевший после заражения коронавирусной инфекцией врач–реаниматолог Сергей Саяпин из Петербурга посоветовал горожанам максимально обезопасить себя от коронавируса.

Саяпин является сотрудником Покровской больницы в Северной столице. Медику удалось успешно побороть опасное заболевание. После выздоровления он обратился к жителям города с советом, согласно которому лучше воздержаться от походов в салоны красоты и парикмахерские. Кроме того, он напомнил, что следует неукоснительно соблюдать стандартные меры предосторожности и не покидать свой дом без крайней необходимости.

Он также рекомендует носить на лице защитную маску и придерживаться социальной дистанции в местах массового скопления людей. При этом он подчеркнул, что медицинская маска в первую очередь необходима для того, чтобы не стать переносчиком опасной инфекции, если заболевание протекает у человека бессимптомно, передает «Инфореактор».

Врач подчеркнул, что приветствует разумные и осознанные меры безопасности, которые помогут снизить тяжесть и темпы распространения опасной коронавирусной инфекции.

Напомним, что за минувшие сутки в России подтвердился 10581 новый случай коронавирусной инфекции. Отмечается, что большая часть новых инфицированных не имела клинических проявлений болезни. С начала пандемии в стране выздоровели 18095 пациентов.