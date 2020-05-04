Полковник «Альфы»: фильм «Шугалей» несет в себе важный элемент патриотического воспитания

Выпуск патриотической кинопродукции на стыке художественного и документального жанров чрезвычайно важен для морального становления подрастающего поколения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил полковник запаса подразделения «Альфа» ЦСН ФСБ Виталий Демидкин.

Так собеседник ФАН прокомментировал выход 1 мая на канале НТВ фильма «Шугалей», посвященного реальной истории российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, оказавшихся в плену у террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Он не просто «основан на реальных событиях», как часто любят писать голливудские кинодельцы, — он показывает события, которые происходят прямо сейчас в далекой стране, охваченной пламенем террора.

«Такая художественная продукция необходима нашей молодежи и людям, которые никогда не сталкивались с терроризмом, — убежден полковник «Альфы». — Она несет в себе важный элемент патриотического воспитания: люди должны помнить, что у нас есть Родина, которую надо любить, ценить и никогда ее не предавать».

Офицер назвал «Шугалей» крайне достойным фильмом, поднимающим важные нравственные вопросы. Кроме того, ему понравилась нетривиальная творческая подача серьезного материала, которая вне всякого сомнения «зашла» массовому зрителю.

«Если излагать суть одними голыми фактами, некоторым это может показаться неинтересным, — уверен Демидкин. — Но добавление в сюжет художественного приукрашивания заставляет играть его новыми красками».

Помимо этого собеседник ФАН отметил, что государство должно также активно подключиться к спасению наших социологов, выполнявших свой профессиональный долг на чужбине.

«Каждый российский гражданин должен знать, что где бы он ни оказался, страна всегда его защитит. А если человек при этом еще и отстаивает интересы Родины, то у него даже не должно оставаться в этом ни единого сомнения», — заявил офицер.

Напомним, группа российских исследователей была захвачена в плен примерно год назад боевиками ПНС Ливии. До сих пор их незаконно удерживают в тюрьме «Митига», контролируемой террористами.

Ранее кинофильмом «Шугалей» были восхищены зрители из других государств. Они увидели некоторые его сцены в соцсетях. Пользователи обратили внимание на реализм художественного произведения.