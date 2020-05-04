Эпидемиолог Минздрава назвал основные пути распространения коронавируса в России

Москва, 4 мая. Коронавирус в России в условиях закрытых границ распространяется уже внутри страны и городов, а новые случаи заражения можно считать вторичными или третичными. Об этом заявил академик РАН и главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

По словам эксперта, Россия своевременно закрыла границы с Китаем, поэтому оттуда завозов инфекции практически не было, однако носители вируса впоследствии прибыли из Европы. По мере нарастания масштабов эпидемии в РФ принимались ограничительные меры, которые, как отметил Брико, позволили сдержать темпы распространения инфекции внутри страны.

Эпидемиолог сообщил, сославшись на данные мэра Москвы Сергея Собянина, что за последние полтора месяца в нашу страну из-за границы прибыли более 500 тысяч граждан, причем только 120 тысяч из них — жители столицы, остальные же направились в регионы.

«А эта инфекция коварна тем, что у нее очень длительный инкубационный период — от двух до 20 дней, и часть из приехавших заболеет спустя какое-то время по возвращении», — отметил Брико в интервью «Российской газете».

Как уточнил эксперт, внутри страны инфекция распространяется при тесных контактах, особенно в семье, в местах большого скопления людей, а также в организованных коллективах с длительным пребыванием, например, тюрьмах, воинских частях, домах престарелых и психоневрологических диспансерах. Также Брико отметил, что работа медицинского персонала связана с очень высоким риском инфицирования.

Кроме того, эпидемиолог напомнил, что коронавирус распространяется не только воздушно капельным путем. Брико подчеркнул, что подхватить инфекцию можно через рукопожатия, продукты или поверхности, на которых находится вирус.

По данным на 4 мая, в России выявлено 10 581 новых случаев коронавируса, напоминает RT. Общее число случаев в нашей стране составляет 145 268.