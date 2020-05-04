Степаненко после развода с Петросяном потратила около 1 млн рублей на омоложение

Москва, 4 мая. Эксперты подсчитали, сколько Елена Степаненко потратила на омоложение после развода с юмористом Евгением Петросяном. Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, на какие операции решилась 67-летняя знаменитость.
Многие заметили, как в последнее время преобразилась Степаненко. Вероятно, что стимулом к изменению внешности послужило расставание с бывшим мужем. Сейчас артисткой восхищаются и телезрители, и звезды.
Байрамукова внимательно изучила фотографии юмористки и пришла к выводу, что Степаненко сделала сразу несколько дорогостоящих пластических операций.
«Елена Степаненко активно взялась за свое преображение. Началось все с сильного похудения. Была ли это строгая диета или бариатрия, остается только гадать. Но результат, как говорится, очевиден», — пояснила хирург.
По ее словам, похудение приводит к тому, что лицо, особенно в пожилом возрасте, становится обвисшим. Именно поэтому Степаненко решилась на дальнейшее хирургическое вмешательство, потратив в общей сложности не менее миллиона рублей.
По расценкам столичных клиник, одна только ультразвуковая подтяжка лица стоит на уровне 300 тысяч рублей, а блефаропластика обойдется в 200 тысяч рублей.
«Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века. Скорее всего была проведена липосакция второго подбородка», — рассказала Байрамукова.