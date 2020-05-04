Режиссер «Шугалея»: редчайший случай, когда фильм может помочь человеку

Москва, 4 мая. Режиссер российского фильма «Шугалей» Денис Нейманд рассказал, почему фильм является исключительным для кинематографа.

В основу картины положена реальная история социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые до сих пор находятся в плену в Ливии. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) прибыли в Ливию весной прошлого года. Они проводили в стране социологические исследования, которые были согласованы с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. В мае они были похищены боевиками, которые передали их радикалам группировки RADA, связанной с ПНС.

Шугалей и Суэйфан до сих пор содержатся в неофициальной тюрьме «Митига», известной своими нечеловеческими условиями. При этом в отношении Шугалея и Суэйфана до сих пор не предъявлено обвинение.

Нейманд признался, что решил взяться за съемки фильма из-за интересной истории. Он отметил, что «Шугалей» — это редкие случай, когда фильм может помочь человеку.

«Это интересная история. Фильм о живом человеке, которому можно помочь прямо сейчас. Это редчайший случай», — рассказал Нейманд в комментарии KP.RU.

Режиссер рассказал, что главная мысль кинокартины заключается в том, что люди должны помогать друг другу. Только тогда появится здоровое общество.

«Мы должны помогать друг другу, поддерживать своих соотечественников. Тогда у нас будет здоровое общество. Люди станут любить Родину не на словах, а на деле. Любовь к Родине — это помощь своим людям. Не просто слова, а именно действие: сопереживание, сотрудничество», — добавил он.

Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что фильм «Шугалей», который 1 мая вышел на экраны, позволит мировой общественности сделать правильные выводы о происходящем в Ливии.