Митрополит Иона с подтвержденным коронавирусом умер в Москве

Москва, 4 мая. Коронавирусная инфекция унесла жизнь еще одного священнослужителя Русской православной церкви в Москве. Скончался почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево митрополит на покое Иона.

По имеющейся информации, священник скончался на 79-м году жизни в 50-й больнице в ночь на 4 мая. В РПЦ сообщили, что по предварительной информации, причиной смерти стала пневмония, спровоцированная опасной коронавирусной инфекцией, передает «Ридус».

В 1992 году Иона был избран епископом Астраханским и Енотаевским, а в 2002 году был возведен в сан архиепископа, в 2013-м — стал главой Астраханской митрополии с титулом «Астраханский и Камызякский». С лета 2016 года по состоянию здоровья митрополит находился на покое в Москве.

Напомним, что на минувшей неделе от осложнений коронавирусной инфекции в возрасте 54 лет умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Он стал первым умершим архиереем РПЦ с подтвержденным коронавирусом.