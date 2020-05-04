Эксперты посоветовали отказаться от покупки автомобиля после отмены самоизоляции

Москва, 4 мая. Покупка нового автомобиля после отмены режима самоизоляции может быть невыгодна, поскольку дилеры будут завышать цены, пытаясь компенсировать убытки. Об этом рассказали эксперты автомобильного рынка.

Из-за пандемии коронавируса многие продавцы машин сейчас работают в убыток. Автосалоны уже подняли цены, а также отменили скидки и выгодные предложения. В связи с этим эксперты не советуют бросаться покупать транспортное средство сразу после снятия ограничений, поскольку тогда есть риск переплатить за машину, которая еще совсем недавно стоила дешевле и вскоре может вернуться к прежней цене, пишет «Экономика сегодня».

По мнению специалистов, более благоприятный период для покупки автомобиля наступит через несколько месяцев после отмены режима самоизоляции. За этот период многие дилеры смогут частично восстановиться и снова начнут бороться за клиента, предлагая выгодные цены и скидки.

Ранее аналитики консалтинговой компании PwC заявили, что из-за пандемии коронавируса в России ожидается резкое падение продаж легковых автомобилей. По данным исследователей, число продаваемых в нашей стране легковушек может снизиться на 30%. При этом эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) сообщили, что продажи новых легковых машин в России в 2020 году при пессимистичном сценарии сократятся до 50%.