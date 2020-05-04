Баранец убежден, что Китай не пустит США в свои лаборатории

Москва, 4 мая. Политическая конспирология, бездоказательное вранье и обвинения стали главными элементами информационной войны, которую ведут США, считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил об «ужасной ошибке» Китая в начале эпидемии коронавируса. По мнению Трампа, худшим решением Пекина стало одностороннее закрытие границ, ведь въезд в страну был запрещен, однако граждане КНР могли пересекать границы, распространяя коронавирус по всему миру.

Помимо этого издание Associated Press со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что должностные лица США подозревают Пекин в сокрытии информации о масштабах вспышки коронавируса и степени его опасности, а сделано это было якобы с целью сделать запасы средств защиты и медикаментов. На этом претензии Штатов к Китаю не заканчиваются. Вашингтон обвинял Китай в том, что коронавирус якобы рукотворным и был изобретен в лаборатории в Ухани.

Баранец убежден, что эти обвинения станут долгоиграющей пластинкой США. При этом он выразил уверенность, что Пекин не пойдет на поводу у США и не допустит Всемирную организацию здравоохранения в свои лаборатории, так как прекрасно понимает, что американцы ничего там не найдут, но смогут это использовать против Пекина.

«Все нападки Вашингтона, которые призваны уличить другие государства в каких-либо нарушениях или преступлениях, являются дешевым американским блефом», — добавил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Такое направление, по мнению специалиста, прослеживается и в отношении к России.

«При этом некоторые страны, отталкиваясь от поводов, придуманных американцами, также пытаются проводить информационные нападки», — констатировал Баранец.

Он выразил уверенность в том, что все заявления США останутся заявлениями до тех пор, пока она не представит доказательства, которые, вероятнее всего, будут безосновательными.

США, по последним данным, является лидером по числу заболевших коронавирусной инфекцией в мире. Согласно информации на сайте Института Джонса Хопкинса, в Штатах выявлено 1 млн 158 тыс. 341 человек.