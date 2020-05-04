Корабли ВМФ РФ взяли на сопровождение ударную группировку НАТО в Баренцевом море

Москва, 4 мая. Российские военные моряки приступили к отслеживанию действий корабельной ударной группировки сил НАТО в Баренцевом море, передает национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что корабли Североатлантического альянса зашли в акваторию Баренцева моря 4 мая около 7 часов утра по московскому времени.

«Силы и средства Северного Флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС (Объединенных военно-морских сил. — Прим. ФАН) НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО): «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегата УРО «Кент» ВМС Великобритании», — говорится в сообщении.

Ранее корабли Черноморского флота осуществляли сопровождение американского эсминца Porter. Корабль ВМС США появился в акватории Черного моря в середине апреля в вечернее время, передает «Газета.ру».