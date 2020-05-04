Заявки на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» подали более 600 тысяч человек

Москва, 4 мая. Число заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» за неделю превысило 600 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба акции.

Отмечается, что с момента начала регистрации на участие в виртуальном шествии «Бессмертный полк онлайн» прошла ровно неделя.

«С каждым днем популярность этой акции набирает обороты — на участие в шествии поступило более 600 тысяч анкет», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо заполнить специальную анкету и приложить к ней необходимую информацию. Подчеркивается, что теперь принять участие в акции могут те, у кого не сохранились фотографии ветеранов. Кроме того, в форме заявки на участие в виртуальном шествии больше не нужно указывать степень родства с публикуемым героем, а даты рождения и смерти стали не обязательными для заполнения полями.

Напомним, что трансляция шествия 9 Мая запланирована на всех медиаэкранах России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, more.tv, а также телеканалах «СТС», «Победа» и социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также трансляцию можно будет увидеть на официальном портале Бессмертного полка России.

Подчеркивается, что ежегодное шествие, посвященное 9 Мая, обязательно состоится в городах РФ в традиционном формате после того, как страна победит коронавирусную инфекцию.