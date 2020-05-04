Кабмин РФ запустил сервис о мерах поддержки населения в условиях коронавируса

Москва, 4 мая. Информационный сервис о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса открылся на сайте правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Сервис подробно рассказывает о более чем 80 шагах правительства по борьбе с экономическими последствиями эпидемии. Пользователи смогут узнать принятые меры в отношении граждан и бизнеса, а также какая поддержка предусматривается для различных отраслей.

«В каждом разделе дается подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн», — говорится на сайте Кабмина РФ.

Кроме того, сервис оснащен внешними гиперссылками и в случае необходимости перенаправит пользователя на сайт налоговой службы и государственный портал вакансий.

«В перспективе при вводе определённых параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. В ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи», — передает пресс-служба правительства.

Также сервис содержит самую актуальную информацию об эпидемиологической ситуации в России и телефоны горячих линий.