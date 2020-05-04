Скончался композитор легендарной группы «Ласковый май» Владимир Бойко

Москва, 4 мая. Композитор и автор 25 песен легендарной группы «Ласковый май» Владимир Бойко ушел из жизни. О его кончине сообщил продюсер группы Андрей Разин.

Бойко являлся музыкальным руководителем легендарного советского и российского коллектива с 1989 года. По словам Разина, композитор на протяжении долгого времени боролся с болезнью. Смерть Бойко наступила в результате инсульта.

«Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни в результате инсульта ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», — написал Разин в своем Instagram.

Андрей Разин выразил соболезнования семье Владимира Бойко от лица всего коллектива. По его словам, Бойко являлся автором большинства шлягеров для «Ласкового мая».

Отмечается, что Владимир Бойко также был основателем групп «Белые розы», «Бархатный сезон» и «Стайер». Песни, которые он писал, приносили успех музыкальным группа и пользовались популярностью у слушателей. Так, первый альбом группы «Белые розы», который получил название в честь одноименной песни «Ласкового мая», стал необычайно популярным и разошелся гигантским тиражом в несколько миллионов копий.

О месте и дате похорон Владимира Бойко будет объявлено дополнительно.