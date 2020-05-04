Эрдоган рассматривает Ливию как часть террористического проекта «Братьев мусульман»

Тобрук, 4 мая. Палата Представителей обвинила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связях с проповедующими радикальный исламизм группировками, а также во вмешательстве в ливийский выборы, сорванные джихадистской коалицией «Фаджр» в 2014 году.

«Эрдоган всегда рассматривал Ливию как часть проекта «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ), которым он руководит», — заявил член комитета по обороне и национальной безопасности Палаты представителей Али Аль-Текбали в интервью арабской газете «Al-Bayan».

По его словам, Турция начала сотрудничать с джихадистами на территории североафриканского государства еще в мае 2014 года, когда Ливийская национальная армия (ЛНА) развернула контртеррористическую операцию «Достоинство». Помимо этого, Эрдоган оказывал поддержку вооруженным группировкам в восточном регионе страны, который с тех пор находится под контролем исламистских группировок, связанных с «Братьями мусульманами».

«Восточный регион должен был стать лазейкой для Египта. Турцию можно назвать крестным отцом террористической коалиции «Фаджр», которая сорвала выборы, отменив итоги голосования, и взяла под контроль Триполи. Безрассудство Эрдогана служит интересам третьих сил», — объяснил аль-Текбали.

Известно, что под гнетом террористического режима гибнут гражданские лица, в том числе по причине публичных казней, которые систематически проводят экстремисты. Например, наступление боевиков ПНС под командованием турецких военнослужащих на Сурман и Сабрату завершилось освобождением из тюрем членов ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещены в РФ), поспособствовавших захвату городов. После оккупации террористы обстреливали жилые кварталы, пытали мирных людей и оскверняли их трупы. В Сурмане выходцы ИГ в целях запугивания местных жителей провели серию показательных расправ, вследствие чего погибло 14 человек. Согласно фетве ИГ, террористы разгромили и сожгли все государственные учреждения.

1 Организация запрещена на территории РФ.