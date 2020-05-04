Доктор Комаровский опубликовал инструкцию по правильному ношению маски

Киев, 4 мая. Известный украинский врач Евгений Комаровский напомнил, как правильно надевать медицинскую маску, чтобы она могла защитить от вирусов. Инструкцию специалист опубликовал в своем Instagram.

В первую очередь, нужно тщательно вымыть руки с мылом, либо обработать их антисептиком. Затем необходимо расправить маску, сторону, на которой есть «зажим», приложить к переносице и зажать.

После этого маску обязательно нужно расправить по всему контуру, чтобы никаких щелей не осталось. После надевания маски, следует еще раз вымыть руки с мылом.

Накануне Комаровский дал свою оценку противогазу, как средству защиты от коронавируса. По его словам, противогаз может предохранить от заражения, но вот использовать его весьма неудобно. В связи с этим врач посоветовал отдавать предпочтение традиционным защитным маскам,соблюдать дистанцию между людьми в общественных местах, соблюдать гигиену, не трогать глаза и лицо. Как сообщал ранее телеканал «Царьград», врачи сходятся во мнении, что маска в ближайшем будущем станет обязательным атрибутом для каждого при выходе из дома, ее ношение постепенно станет обыденным и привычным, как чистка зубов. В некоторых регионах, в частности, в Московской области, с 12 мая ношение маски будет обязательным.