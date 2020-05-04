Певица Лама Сафонова раскрыла ужасающие подробности борьбы с раком

Москва, 4 мая. Певица Лана Сафонова раскрыла ужасающие подробности борьбы с онкологическим заболеванием. 32-летняя артистка рассказала, какие испытания ей пришлось пройти в битве за жизнь.

Страшный диагноз певице поставили три года назад. Врачи рассказали Сафоновой, что у нее рак матки последней стадии, однако артистка решила не сдаваться. Она пережила несколько курсов высокодозной терапии, облучение и сложнейшие операции.

«Обширная операция была очень тяжелой. Момент, когда я отходила от наркоза, был одним из самых страшных в моей жизни. Во время этой операции меня просто «выпотрошили», вырезали несколько внутренних органов», — рассказала Сафонова.

Лечение, которое осложнялось аллергией на многие препараты, в том числе обезболивающие, дало определенный эффект, и распространение метастаз у певицы удалось замедлить. Несмотря на ремиссию, жизнь артистки уже никогда не будет прежней. Из-за последствий химиотерапии Сафонова не может нормально двигаться и выступать. Кроме того, ей теперь всегда придется принимать препараты.

«Осложняют ситуацию уже сожженые вены и невозможность поставить капельницы», — поделилась певица.

По словам Ламы Сафоновой, врачи удивлены, что она еще жива, ведь те пациенты, которые боролись с раком одновременно с певицей, уже отошли в мир иной.

«Официально прогноз все еще неблагоприятный. Но все прогнозы я уже «перешагнула». Мой хирург по-хорошему в шоке, что я еще живу», — рассказала артистка.

Сафонова считает, что победить на этом этапе ей помогла любовь к жизни. Чтобы помочь другим людям, страдающим от онкологического заболевания, певица написала мотивирующий бестселлер «Остаться в живых». За эту книгу она даже получила престижную награду в Кремле.