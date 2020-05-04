Кабмин РФ выделил 10 млрд рублей на закупку средств защиты, лекарств и оборудования

Москва, 4 мая. Правительство РФ выделило 10 млрд рублей на производство лекарств, оборудования и средств индивидуальной защиты против коронавируса в РФ и их закупку за рубежом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 апреля.

Кабмин РФ распорядился выделить субсидии на 10 млрд рублей «Российскому фонду технологического развития» на предоставление займов минимум по 20 проектам. Проекты включают производство и закупку лекарств, оборудования и средств индивидуальной защиты.

Ранее правительство РФ отменило временный запрет на экспорт медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. Постановление правительства от 2 марта в целях обеспечения охраны жизни и здоровья граждан РФ установило запрет на вывоз из страны респираторов, медицинских масок, бахил, одноразовых перчаток и других средств индивидуальной защиты.