В США нашли первых жертв гигантских азиатских шершней

Москва, 4 мая. Пчеловоды из США наткнулись на целое кладбище мертвых пчел с оторванными головами в штате Вашингтон. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ученые предполагают, что погибшие пчелы стали жертвами гигантских азиатских шершней, которые впервые были замечены на территории США в декабре минувшего года. Исследователи считают, что огромные шершни перезимовали и активизировались к апрелю 2020 года. В этот период королевы шершней обычно выходят из спячки для того, чтобы возвести гнезда и сформировать колонии.

«Шершни наиболее разрушительны в конце лета и в начале осени, когда они ищут источники белка для королевы», — рассказал Сет Траскотт из колледжа сельскохозяйственных, гуманитарных и естественных наук вашингтонского университета.

Ученые затрудняются ответить, как эти насекомые оказались в стране. Есть версия, что шершней завезли из Азии случайно во время транспортировки какого-нибудь груза. Однако некоторые люди предполагают, что это было сделано сознательно.

«Они нападают на ульи медоносных пчел, убивают взрослых пчел и пожирают личинок и куколок», — добавил он.

Американские энтомологи посоветовали жителям штата незамедлительно сообщать им о всех случаях обнаружения гигантских насекомых и соблюдать бдительность, потому что их укусы могут быть смертельными.

Напомним, гигантские азиатские шершни обитают в Корее, Китае, Японии, Непале, Индии, горных районах Шри-Ланки. В России их можно встретить в Приморском крае и на юге Хабаровского края. Они являются самыми крупными в мире. Длина насекомого может достигать 5 сантиметров, а его жало может иметь длину до 6 миллиметров.