Независимый эксперт обнаружил новые нестыковки в расследовании крушения MH17

Москва, 4 мая. Карта разлета обломков рейса МН17 свидетельствует о том, что самолет падал не так, как это заявляет официальное следствие. На это обратил внимание независимый эксперт Юрий Антипов.

Новые нестыковки в деле специалист обнаружил благодаря журналисту Николаю Варсегову, который сейчас работает в Донбассе. Проанализировав найденные корреспондентом обломки самолета, Антипов заключил, что судно было уничтожено не ракетой «Бук», а взорванной на борту бомбой, передает «Политэксперт».

На своей странице в Facebook эксперт опубликовал карту разлета обломков, которая опровергает доводы официального следствия. По ней видно, что крушение рейса происходило иначе.

«МН17 начал разваливаться еще до последней точки, зафиксированной FDR», — пояснил Антипов.

Таким образом, разлет осколков самолета начался еще до момента предполагаемого попадания ракеты. Это подтверждает версию о сработанной на борту бомбе и показывает на необъективность голландских следователей.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что суд в Нидерландах принял решение оставить анонимный статус для 12 свидетелей. При этом в одном случае предоставление статуса свидетеля было принято с нарушением норм.

Напомним, рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 298 человек.