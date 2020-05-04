Решения правительства Асада хорошо стимулируют экономику Сирии

Правительство Сирии приняло решение о возобновлении экономической деятельности в провинциях страны. Российский сенатор Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заметил, что это способно хорошо стимулировать социальную сферу сирийского государства.

Кабинет министров Сирийской Арабской Республики приступил к рассмотрению экономических проектов, утвержденных во время правительственных визитов в различных провинциях. Данные шаги предпринимаются для возобновления экономической деятельности в стране. На заседании, в частности, члены кабмина САР рассмотрели возможности реализации экономических проектов в провинциях Дамаск, Латакия, Даръа и Тартус.

Однако развиваются в Сирии не только вышеперечисленные регионы. На минувшей неделе фермеры собрали урожай овощей в провинции Алеппо, где еще недавно хозяйничали боевики. Впервые за восемь лет, которые провинция находилась под гнетом террористов, начали открываться местные производства, обеспечивающие мирных жителей продовольствием.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заметил, что без стимулирования экономики в любой стране мира не может быть развития.

«Без этого никуда. Нужна ситуация, которая должна каким-то образом давать развитие бизнеса, влиять на благосостояние людей. Экономика — это кровь государства. Без экономики невозможно ни содержать армию, ни решать социальные вопросы. Поэтому это абсолютно правильное и своевременное решение», — заявил сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что подобные решения правительства Башара Асада дают хороший толчок развитию социальной сферы.