Фанаты Пугачевой усомнились в родстве ее дочери

Москва, 4 мая. Пользователи Сети усомнились в родстве между певицей Аллой Пугачевой и ее дочерью Лизой. Фанаты сравнили фотографии звезды в юности и ее дочери.

В фанатском аккаунте Пугачевой появился коллаж из фотографий маленькой Лизы и 16-летней будущей певицей. На черно-белом снимке Пугачева запечатлена в платье в горошек, с короткой стрижкой и в круглых очках. Ее дочь также предстала на фото в блузке в горох, но это единственное сходство.

Пользователи Сети отметили, что между звездой и ее дочерью очень мало общего. Фанаты предположили, что суррогатная мать могла обмануть Пугачеву.

«Вообще не похожи, кажется, их обманула суррогатная мама», — отметили пользователи.

«Только горох на одежде и роднит. Как вообще можно их сравнивать??? Как будто им продали чужого ребенка», — заявили фанаты.

Некоторые пользователи предположили, что Пугачева сильно изменилась из-за пластических операций.

Ранее в Сети появилась загадочная фотография Пугачевой с младенцем. Пользователи сразу попытались узнать, чей малыш находится на руках у Пугачевой, а также где и когда было сделано фото. Однако сразу это понять невозможно, поскольку снимок не сопровождается подписью, а лишь хэштегами. Тем не менее фотография умилила фанатов.