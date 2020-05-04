Лолита опубликовала раритетное видео с молодыми Королевой, Леонтьевым и Киркоровым

Москва, 4 мая. Популярная певица Лолита Милявская опубликовала раритетное видео на своей странице в Instagram. Поп-исполнительница показала, как российские звезды выглядели в 1996 году.

На видео Лолита сидит за столом с коллегами по сцене Наташей Королевой и Татьяной Овсиенко. Певицы исполняют песню на украинском языке.

«Да, это тур «Голосуй или сядешь на кол», как мы его называли в шутку!!! <…> 42 дня вместе с моими друзьями не в очень простых физически, условиях, но очень теплых и искренних отношениях, которые мы храним до сих пор», — написала Лолита под роликом.

Помимо Милявской, Овсиенко и Королевой, в кадр попали певцы Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Александр Буйнов и Леонид Агутин. Также на видео можно заметить молодую певицу Ирину Аллегрову.

Архивный ролик восхитил подписчиков Лолиты.

«Огонь! Как же порой нам важны прожитые моменты в теплых воспоминаниях!» — прокомментировала code2812.

«Боже, я пересмотрела три раза это видео, какие вы все настоящие, простые, прям такое удовольствие, такая ностальгия!» — написала g.g_for_99.

«Классно смотреть такие видео, где все молодые и беззаботные», — отметила aleksandrazagrebelna.

Ранее Лолита удивила подписчиков, отрезав волосы в прямом эфире. После этого к артистке приехал стилист, который помог ей сделать новую прическу.