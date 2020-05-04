Назван топ самых странных вещей, обнаруженных на морском дне

Москва, 4 мая. Исследователи изучили лишь малую часть океана, покрывающего большую часть поверхности земного шара. Океан по-прежнему таит в себе огромное количество всевозможных тайн и загадок. Ниже представлены самые странные вещи, обнаруженные на морском дне.

Мало кому известно, что у известного мегалитического сооружения Стоунхендж есть подводный «брат», который находится на дне озера Мичиган. Ученые наткнулись на необычайную находку в 2007 году, когда занимались поиском затонувших кораблей. Предполагается, что возраст каменной структуры составляет более десяти тысяч лет. Расчетом этих цифр и изучением сооружения занимались американские ученые, которые подчеркнули, что не имеют никаких предположений о том, как этот мегалит оказался на дне, передает Planet Today.

Еще одна таинственная находка была сделана рядом с островом Бимини, который является частью Багамского архипелага. В 1968 году там были обнаружены плоские каменные плиты, напоминающие дорогу. Протяженность странной подводной дороги составляет две сотни метров. Загадка ее происхождения привлекает к Бимини множество исследователей и туристов.

На дне моря можно обнаружить не только загадочные древние сооружения, но и затонувшие суда легендарных пиратов, такие как корабль «Месть королевы Анны» Черной Бороды, а также затонувшие поезда. Целое подводное кладбище поездов есть в районе Нью-Джерси. Кроме того, там можно отыскать невероятные артефакты, в сравнении с которыми знаменитый Антикитерский механизм покажется детской игрушкой.