ЛНА захватила боевика ИГИЛ, занимающегося «СМИ»

Мисурата, 4 мая. Служба внутренней безопасности Ливийской национальной армии (ЛНА) захватила в плен боевика ИГИЛ1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ). Об этом пишут пользователи социальных сетей.

Как сообщает аккаунт в Twitter, лояльный ЛНА, террористом оказался Саид Камель аль-Макани, также известный как Кимо аль-Судани, ответственный за производство медиаконтента и «средства массовой информации» «Исламского Государства»1. Террорист был задержан в то время, когда он пытался покинуть Мисурату.

Это уже не первый случай подтверждения участия боевиков «Исламского Государства» в ливийском конфликте на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что в захвате Сурмана и Сабраты принимали участие террористы из ИГИЛ.

Напомним, после объявления Халифой Хафтаром операции по освобождению Триполи в апреле 2019 года, лидеры ячеек ИГИЛ призвали всех террористов из Сирии, Ирака и Северной Африки сражаться против Ливийской национальной армии.

Главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади записал видеообращение с призывом «сосредоточить усилия на Ливии» — лидер террористов подчеркнул, что операции ИГ1 на севере Африки были «чрезвычайно эффективны».

1 Организация запрещена на территории РФ.