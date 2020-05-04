На Украине призвали бороться с «Северным потоком – 2»

Киев, 4 мая. Украинские власти должны помешать строительству «Северного потока — 2», чтобы не потерять поставки газа в Центральную Европу. Об этом заявил гендиректор «Оператора ГТС (газотранспортной системы) Украины» Сергей Макогон.

По его словам, введение в эксплуатацию «Турецкого потока» уже насело ущерб Киеву, оставив его без возможности транзита в Турцию и Южную Европу.

«После окончания строительства трубопровода в Болгарии и запуска второй нитки «Турецкого потока» Украина еще потеряет часть транзита, который идет в Венгрию и Сербию (до 15 млрд кубометров). Запуск ожидается в конце 2020 или самом начале 2021», — отметил Макогон.

В случае же с запуском «Северного потока — 2» Украина рискует окончательно потерять транзитные потоки газа, лишившись 2,5-3 миллиардов долларов ежегодного дохода.

Гендиректор украинской компании надеется, что энергетический регулятор Германии распространит на «Северный поток — 2» условия Газовой директивы Евросоюза. В таком случае, по его мнению, рентабельность проекта значительно снизится, поскольку «Газпром» сможет загрузить газопровод только на половину.