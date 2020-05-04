Сирия, 4 мая. Два нападения неизвестных произошли в Даръа. Террористы ХТШ подозреваются в совершении налетов на позиции протурецких боевиков в Идлибе. SDF**** заявили о подавлении бунта заключенных из ИГ1 в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в нападении на военный штаб протурецких боевиков у города Аль-Фуа на севере Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве и ранении 20 иракских солдат в результате вылазки в провинции Дияла.

Курдские вооруженные группировки: пережили атаку неизвестных на окраине города Камышлы на севере Хасаки; заявили о подавлении бунта террористов ИГ в тюрьме «Ас-Сина» в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: подверглись нападению неизвестных вблизи города Ан-Найраб на востоке Идлиба.

Провинция Даръа

В Даръа вновь произошли сразу две вылазки неизвестных. По данным Сирийского центра за соблюдением прав человека (SOHR), трое молодых людей были похищены на участке шоссе Сахам Аль-Голан — Аль-Шаджара. Неподалеку оттуда, в населенном пункте Аль-Шаджара, группа вооруженных лиц организовала нападение на сирийца. Мужчина подвергся обстрелу на пороге собственного дома. Тем не менее ему удалось пережить покушение.

В свершении налетов подозреваются боевики незаконных бандформирований, ушедшие в подполье после поражения в борьбе против Сирийской арабской армии (САА) в июле 2018 года. Многие военные эксперты полагают, что террористы получают поддержку от международной коалиции во главе с США, подразделения которой базируются на американской базе «Ат-Танф» в Хомсе.

Провинция Идлиб

На севере Идлиба произошло нападение на военный штаб поддерживаемых Анкарой формирований. Согласно информации SOHR, неизвестные радикалы атаковали военный объект на окраине населенного пункта Аль-Фуа. Налетчики похитили большое количество оружия и надели наручники на находившихся внутри боевиков.

Также стало известно, что накануне в провинции произошло покушение на одного из полевых командиров протурецких сил. Неизвестные открыли огонь из автоматов неподалеку от города Ан-Найраб, в результате чего ранения получил по меньшей мере один из протурецких боевиков. По предварительным данным, ответственность за оба нападения лежит на террористах сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которые и прежде вступали в вооруженное противостояние с союзниками Турции, а также и с турецкими военнослужащими.

Провинция Хасака

Информагентство SOHR сообщает о взрыве на западной окраине города Камышлы в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). Неизвестные бросили гранату в здание опорного пункта курдских сил безопасности «Асайиш». Никакой информации о последствиях атаки пока не поступало. Отмечается, что место взрыва было оцеплено, а для оценки нанесенного ущерба на место происшествия прибыли сотрудники Сирийского арабского Красного Полумесяца.

Между тем подконтрольные SDF новостные порталы сообщили о том, что бунт террористов «Исламского государства» в тюрьме «Ас-Сина» был подавлен. Как утверждается, в настоящий момент ситуация находится под контролем. По данным Telegram (NovostiDamask), боевикам все же удалось ненадолго захватить контроль на д тюрьмой, после того как были демонтированы камеры видеонаблюдения. Справиться с бунтовщиками удалось после отправки подразделений спецназа и проведения переговоров с джихадистами.

Ирак

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что боевики «Исламского государства» атаковали позиции иракских военных в провинции Дияла. По предварительным данным, в результате развернувшихся столкновений погибли или были ранены порядка 20 солдат ВС Ирака. Кроме того, террористы ИГ заявили о сожжении четырех военных автомобилей правительственных войск. Более подробные сведения о месте и последствиях атаки в настоящий момент выясняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.